ACミランがルカ・モドリッチの獲得に迫っていると、ジャーナリストのディ・マルツィオが報じている。39歳となったクロアチア代表MFは今夏、レアル・マドリードを退団し、世界中の複数クラブからオファーを受けていたが、去就を即断せずに熟考を重ねていた。ミランは今夏からクラブのフットボールディレクターに就任したイグリ・ターレ氏の下で補強方針を大きく転換。その中で、ターレ氏が夢見る補強として名前を挙げたのがモドリッ