マンチェスター・ユナイテッドが今夏の再建に向けて動きを本格化させる中、サウジアラビアのアル・ヒラルに所属するアレクサンダル・ミトロヴィッチが新たなターゲットとして浮上している。『talkSPORT』によれば、元フルアムFWはおよそ4000万ポンドでの獲得が可能と見られ、候補者リストに入ったという。ユナイテッドは長期的な解決策としてスポルティングCPのヴィクトル・ギェケレシュを最有力と考えているが、スポルティング側