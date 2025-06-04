けさ（4日）香川県小豆島町の住宅で火事がありました。この火事によるけが人の情報は入っていないということです。 警察と消防によりますと、午前5時53分に小豆島町苗羽甲の木造平屋瓦葺きの住宅で「建物の軒から白煙が出ている」と近所の男性から119番通報がありました。火は約2時間後に消し止められました。消防によりますと、けが人の情報は入っていないということです。警察と消防では焼失面積や出火原因などの詳細について、