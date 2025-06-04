大谷が5月の月間MVPを受賞した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が、5月のナ・リーグ月間MVPに選出された。2024年9月以来となる自身6度目で日本選手の最多受賞記録を更新した。両リーグで複数回受賞したのは史上初の快挙だ。ア・リーグはアーロン・ジャッジが受賞している。【動画】大谷翔平が会心の一撃！右翼席へ23号ソロを放つシーン5月は27試合で打率.309、15本塁打、27打点の成績を残し、メジャートップの31得点、OPS1