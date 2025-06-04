元巨人監督の高橋由伸氏＝スポーツ報知評論家＝が４日、８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん＝報知新聞社客員＝の都内にある自宅を弔問した。妻で元日本テレビアナウンサーの麻衣（旧姓・小野寺）さんとともに、無言の対面をした。 同じタイミングで訪れていた中畑清氏とも昔話に花を咲かせ、「なんか今にも笑い出しそうな感じの表情だったかなって。我々の話を聞いてね」と振り返り、「厳しく怒られたこともあ