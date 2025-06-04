◆米大リーグレッドソックス―エンゼルス（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）エンゼルスの菊池雄星投手が３日（日本時間４日）、敵地でのレッドソックス戦に先発し、メジャー通算９００奪三振を達成した。４回二死一、二塁の場面で、レ軍のドゥランから、９７マイル（１５６キロ）の直球でこの日５個目の三振となる空振り三振を奪い、節目に到達した。菊池は２回にゴンザレスをチェンジアップで見逃