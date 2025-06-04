競泳五輪メダリストの松田丈志氏（40）が4日までに自身のインスタグラムを更新。備蓄米についてつづった。松田氏は米袋に入った5キロの米と炊いたご飯の写真をアップし、「備蓄米を買って食べてみましたが、普通に美味しいです。言われなければ分からないレベルです」と投稿。さらに「5kg税抜1980円銘柄米と比較するとほぼ半額です。備蓄米で十分美味しく頂けます！」とつづった。ハッシュタグでは「#備蓄米」「#日本の