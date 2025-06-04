韓国大統領選の結果を受け、記者団の取材に臨む石破首相＝4日午前、首相官邸石破茂首相は4日、韓国大統領選で勝利した李在明氏の就任を受け、日韓関係の協力強化に期待を示した。少子高齢化や米国との同盟関係といった両国の共通点を挙げ「日韓、日米韓の協力を活発化させたい」と述べた。首脳の相互訪問「シャトル外交」の重要性は変わらないとして、早期首脳会談への意欲を表明した。首相は、李氏の当選を「心よりお祝いする