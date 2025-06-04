［ベルン３日ロイター］ - スイス国立銀行（中央銀行）のチュディン理事は３日、同国のインフレ率が４年超ぶりにマイナスとなったことを受け、中銀は向こう１カ月ではなく中期的な物価安定を目指していると述べた。ベルンで開かれたイベントで講演した。スイス連邦統計局が同日発表した５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比０．１％下落し、中銀のインフレ目標レンジ（０─２％）を外れた。チュディン氏はこれにつ