[北京 ３日 ロイター] - 中国商務省は、王文濤商務相が３日、訪問先のパリでオーストラリアのファレル貿易相と会談し、２国間の経済・貿易関係の深化について「現実的かつ建設的な」意見交換を行ったと発表した。商務省によると、王氏はファレル氏に対し、両国が多国間および地域の枠組みの下で意思疎通と協調を強化すべきだと主張。一国主義と保護主義が「深刻な難題」をもたらす中、多国間貿易体制を共同で守るべきだと呼び