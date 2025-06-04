【夏油傑 高専Ver.】 発売日：5月 参考価格：16,500円 セール価格：12,498円 楽天ブックスは、グッドスマイルカンパニーから発売中のフィギュア「夏油傑 高専Ver.」を参考価格から24％オフの12,498円で販売している。 本商品は、TVアニメ「呪術廻戦」第2期「懐玉・玉折」より、任務前の一コマをイメージした高専制服姿の「夏油傑」を1/7スケ&#