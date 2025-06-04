ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、今年も夏の大人気イベント『ワンピース・プレミアショー 2025』を2025年7月1日(火)〜10月6日(月)まで開催。毎年恒例の「ワンピース・プレミアショー」や「ワンピース×ストーリー・ライド」、「サンジの海賊レストラン」に加え、この夏は初登場のバーガーメニューや“最悪の世代”ローとキッドの食べ歩きフード、ルフィや海軍になりきれる麦わら帽子やキャップなど、限定グッズ＆フードが続