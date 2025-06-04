シンカについて、ウエルスアドバイザー（ＷＡ）は投資判断「オーバーウエート」継続、想定株価レンジを１３００−１６００円とした。同社はコミュニケーションツール「カイクラ」を展開する。「カイクラ」は固定電話や携帯電話、メール、ＳＮＳアプリといったさまざまなコミュニケーションチャネルを一元管理して顧客サービスの向上に結び付けるクラウド型ＳａａＳ。「カイクラ」はアクティブユーザー拠点数が順調に増加