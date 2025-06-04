モデルでタレントの近藤千尋（35）が4日、自身のインスタグラムを更新。最新のオフショットが反響を呼んでいる。近藤はサラダやカフェラテなど、食事にまつわる写真を次々投稿。「毎日美味しいものを沢山食べたいのでやっと運動始めました宣言笑」と書き出し、「健康のためにも毎日動くぞーーー！夏に向けて(間に合うよね？笑)もう6月だけど一緒に頑張りましょ」と意気込みをつづった。また、TBS「ラヴィット！」（月〜金