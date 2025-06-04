３日午後８時２０分頃、福島県檜枝岐村の燧ヶ岳（ひうちがたけ）（２３５６メートル）で「台湾人１０人グループが下山しない」と山小屋の従業員から１１０番があった。７人は同日午後９時頃に自力で下山したが、４日午前９時時点で男性２人、女性１人の行方が分かっておらず、県警や消防が捜索している。