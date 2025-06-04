アイドルグループ・乃木坂46の瀬戸口心月（19）が、23日発売の『週刊少年サンデー』27号（小学館）の表紙に初登場している。【写真】透明感抜群！キュートな笑顔でこちらを見つめる瀬戸口心月瀬戸口は鹿児島県出身の19歳で、今年2月に乃木坂46の6期生としてお披露目された。デビュー後、『少年サンデー賞』を受賞し、漫画雑誌初ソロ表紙＆巻頭グラビアとなる。故郷の鹿児島を離れ、アイドルとして新たな世界へと踏み出した瀬