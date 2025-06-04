【ニューヨーク共同】米東部ニュージャージー州ニューアーク市のバラカ市長（民主党）は3日、「政治的悪意のある不当逮捕」を自身に対し行ったとして、共和党のトランプ大統領が指名した同州の連邦検事代行らに損害賠償を求め、連邦地裁に提訴した。米メディアが伝えた。バラカ氏は市内の民間施設を移民の勾留に利用することに反対。5月9日、見学として施設を訪れたところ不法侵入容疑で逮捕された。その後、訴追は取り下げら