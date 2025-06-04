ウクライナの情報機関「保安局」（ＳＢＵ）は３日、南部クリミアと露本土を結ぶ「クリミア大橋」について、橋脚の一部を爆破したと発表した。ウクライナによるクリミア大橋への攻撃は３回目。インターファクス通信などによると、橋は一時通行止めになった。クリミア大橋は、ロシアが２０１４年に一方的に併合したクリミア半島をロシア本土と結ぶために建設した。ウクライナは２２年１０月、２３年７月にも橋を攻撃しており、露