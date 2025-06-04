All About ニュース編集部は5月21〜27日、全国10〜60代の男女199人を対象に「かっこいいと思うナンバープレート（関東地方）」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでかっこいいと思う神奈川県の地名ランキングを紹介します！【4位までのランキング結果を見る】2位：湘南2位は「湘南」でした。平塚市、茅ヶ崎市、藤沢市、小田原市など、広範囲にわたる地域を管轄しており、交付開始か