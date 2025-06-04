新東名高速道で乗用車を無免許運転した疑いで、パキスタン国籍の男が6月4日、逮捕されました。高速道路運転中に事故を起こしたことで、無免許運転が明らかになりました。 無免許運転の疑いで逮捕されたのは、パキスタン国籍で、住所、職業いずれも自称の名古屋市港区西屋敷に住む会社員の男（32）です。警察の調べによりますと、男は6月3日午後1時40分頃、静岡県藤枝市内の新東名高速道路・上り線で乗用車を無免許運転した疑いが