[３日 ロイター] - 米国のルビオ国務長官は３日、中国の天安門事件から３６年となる４日を前に声明を発表し、流血の弾圧を厳しく批判した。今も迫害を受けながら責任追及を続ける中国人を賞賛し「世界は決して忘れない」などと指摘した。米国と中国は貿易摩擦が続いており、近く両国の首脳が電話会談を行って中国によるレアアース（希土類）の輸出規制などを取り上げる見通し。ただ、両国関係は依然ぎくしゃくし、そうした中で