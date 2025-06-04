米ルイジアナ州ニューオーリンズの拘置所で５月１６日、殺人などの罪で収容されていた１０人がトイレの壁に開けた穴から脱獄した事件で、これまでに８人が拘束されたが、いまだに逃走中の男がトランプ大統領に助けを求める動画をインスタグラムに投稿した。米紙ニューヨーク・ポストが３日、報じた。米連邦保安官局は、この動画を捜査中だという。動画は１日に初めてインスタグラムに投稿され、誘拐、強姦、殺人の罪に問われて