ドル円理論価格1ドル＝143.91円（前日比-0.05円） 割高ゾーン：145.10より上 現値：143.83 割安ゾーン：142.73より下 過去5営業日の理論価格 2025/06/03143.97 2025/06/02144.33 2025/05/30145.16 2025/05/29144.94 2025/05/28144.86 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています