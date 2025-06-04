韓国国会で就任宣誓した後、演説する李在明大統領＝4日、ソウル（共同）【ソウル共同】3日投票の韓国大統領選で勝利した革新系政党「共に民主党」の李在明前代表（60）が4日早朝（日本時間同）、大統領に就任した。ソウルの国会で就任宣誓後に演説し「分裂の政治を終わらせる大統領になる」と述べ、保守と革新の間で深刻化した分断を収束させる決意を表明した。外交については「堅固な韓米同盟を土台に韓米日協力を強固にし、周