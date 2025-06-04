ノバックが続伸している。３日の取引終了後、集計中の２５年４月期単独業績について、営業利益が従来予想の６億８０００万円から８億９０００万円（前の期比９．９％増）へ、純利益が４億８０００万円から６億円（同２．１倍）へ上振れ、減益予想から一転して営業増益で着地したようだと発表したことが好感されている。売上高は従来予想の２７６億円に対して２７５億１０００万円（同２０．１％減）で着地と概ね計画通りだったが