［東京４日ロイター］ - 石破茂首相は４日、前日の韓国大統領選に勝利し、同日就任した革新系政党「共に民主党」の李在明前代表に祝意を表すとともに、日韓および日米韓の協力を「さらに活発化させたい」と述べ、これが日韓関係正常化６０周年の「大きな意義」になると指摘した。官邸で記者団の取材に応じた。李氏の過去の発言や韓国国内のさまざまな世論はあるが、同氏が選挙戦中に日本が大切なパートナーなどとも述べて