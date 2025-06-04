天皇皇后両陛下は愛子さまを伴い、戦後80年にあたる沖縄への訪問のため、先ほど、皇居を出発されました。午前9時半ごろ、両陛下と愛子さまは車の窓を開け、報道陣らに手を振り、皇居・乾門を出発されました。両陛下の沖縄訪問は即位後2回目で愛子さまは初めてです。ご一家は特別機で午後に沖縄入りし、まず激戦地、糸満市にある国立沖縄戦没者墓苑を拝礼し、24万人あまりの犠牲者の名前が刻まれた「平和の礎」に足を運ばれます。引