マクロン仏大統領のろう人形を使い抗議を行う活動家/Benoit Tessier/Reuters（ＣＮＮ）環境ＮＧＯ「グリーンピース」の活動家は２日、美術館から持ち出したエマニュエル・マクロン仏大統領のろう人形を在パリ・ロシア大使館の外に設置し、両国の継続的なビジネスとマクロン氏の気候変動政策に抗議した。グリーンピースの声明によれば、活動家が現地時間２日午前１０時半ごろ、パリ中心部にある「グレバン美術館」からマクロン氏の