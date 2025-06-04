イングランド・プレミアリーグで日本代表ＭＦ鎌田大地（２８）の所属するクリスタルパレスが株式の売却を検討していると、英紙「デーリー・メール」が報じた。クリスタルパレスはイングランド協会（ＦＡ）カップ優勝で来季の欧州リーグ（ＥＬ）の出場権を獲得した。しかし、４７％の筆頭株式株主ジョン・テクスター氏は来季ＥＬに出場するフランス１部リヨンのオーナーも務める。同じオーナーのクラブが同じ大会に参加できない