この記事の画像を見る文部科学省の2023年度学校保健統計調査によると、園児から高校生までの虫歯の割合は過去最低値を更新。近年、子どもたちの虫歯は減少傾向にあるそうです。理由のひとつとされているのが歯みがき習慣の定着。歯ブラシ、イヤ！と逃げられ親としては打ち砕かれることもありますが、歯みがきの大切さ、地道にコツコツと伝えていきたいですよね。今回は6月4日から始まる「歯と口の健康週間」に先がけ、歯みがき