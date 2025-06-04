[３日 ロイター] - 米自動車大手フォード・モーターと韓国の同業、現代自動車は３日、５月の米国での販売台数が増加したと発表した。トランプ大統領の関税関連の値上げの可能性を巡る懸念が購入者に乗用車とＳＵＶ（スポーツタイプ多目的車）の購入を促したことが背景にある。フォードの販売台数は前年同月の１９万００１４台から２２万０９５９台に増えた。ピックアップトラック「Ｆシリーズ」の販売台数は同１５％増の７万９