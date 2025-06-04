ロレンツォ・ムゼッティの振る舞いが議論の的にテニスの全仏オープン（OP）は現地3日、男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク7位のロレンツォ・ムゼッティ（イタリア）が、同16位のフランシス・ティアフォー（米国）に3-1（6-2、4-6、7-5、6-2）で勝利し、4強に駒を進めた。試合中には、ムゼッティが蹴ったボールが審判に当たるアクシデントが発生。複数の大手海外メディアが取り上げるなど物議を醸している。問題のシー