中国遼寧省大連で日本人男性２人が中国人男性によって殺害された。大連市公安局は３日、ソーシャルメディアを通じて、先月２３日、大連市浦港区で２人が死亡した刑事事件の通報を受け、翌日、被疑者（４２）を逮捕したと明らかにした。捜査の結果、被害者２人は臨時入国した日本国籍の男性だった。被疑者が長期間日本に居住していた時代の事業パートナーであり、経営葛藤で今回の事件が発生したことが分かったと公安局は説明した。