テスラ（Ｔｅｓｌａ）のイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）が最近、ドナルド・トランプ米国行政府内の役割を正式に終えた後、トランプ政府の減税法案を強く批判した。マスク氏は３日（現地時間）、Ｘ（旧ツイッター）を通じて「申し訳ないが、私はこれ以上我慢することができない」とし「この巨大かつ理不尽極まりない浪費に満ちた議会予算案は不快で醜悪なもの」と強力に非難した。続いて「この予算案に票を投じた者は恥を