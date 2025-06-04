【羽川豊の視点 Weekly Watch】岩井姉妹は「米ツアーの顔」になる！千怜は8試合目のスピード優勝、2位2度の明愛は時間の問題竹田麗央、西郷真央、渋野日向子の3人が優勝争いに絡んだ今年の全米女子オープン。ツアールーキーの竹田は2打差2位の惜敗でした。舞台のエリンヒルズは、2017年に全米オープンが開催されたコースですが、初めて観戦したファンは、アップダウンの激しいフェアウエーや傾斜が複雑な砲台グリーンに驚いた