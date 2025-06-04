「すごくいい打線だし、いろいろと対策をされていたように感じた」ドジャース山本由伸 打率4割目前のヤ軍ジャッジからは「逃げる」が吉日本時間2日、今季最短となる4回途中7安打4失点でヤンキース打線にKOされた山本由伸（26）がこう言った。ロバーツ監督は「（球に）キレがなかった」と言ったが、立ち上がりから徹底して低めの変化球を見極められるなど「対策」を講じられたのは明らかだ。ニューヨーク特派員がこう言った。「