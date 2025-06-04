【メジャーリーグ通信】ピート・ローズの永久追放処分解除の裏にトランプの存在…出身のオハイオ州は選挙対策上の重要地区大谷翔平（ドジャース）が本塁打数、鈴木誠也（カブス）が打点で大リーグ首位、千賀滉大（メッツ）が防御率でナショナル・リーグ第1位と、各球団が60試合前後を終えた段階で、日本人選手が投打の主要部門の上位を占めている（日本時間6月1日現在）。この成績だけで今季は日本人選手が投打で大活躍してい