「同じようなことを今まで数えきれないほど、繰り返してきた」近鉄助役が自社駅構内でパンチラ隠し撮り逮捕…主要駅設置「特殊ミラー」は“盗撮王国ニッポン”の汚名返上なるか趣味と実益を兼ねて5年ほど前から男児の裸を盗撮していた“ショタコン”保育士は調べに対し、そうポロッと漏らしたという。SNSを通じて男児の裸が写った盗撮動画を販売したとして、大阪府警少年課は2日、元徳島県美馬市立幼稚園職員の鎌田裕樹容疑者