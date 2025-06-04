元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動中の渡邊渚（28）が、6月25日に発売される初写真集の告知をインスタグラムに投稿し、話題になっている。【もっと読む】「いまだに目に見えない恐怖が…」渡邊渚を悩ませる“フラッシュバック”はいつまで続くのか「1st写真集『水平線』発売まで1ヶ月を切りました」として、水色のレース状のトップスを着たアンニュイな表情の写真をアップ。これに先駆けて、4月28日の投稿では、写