演出と分かっていても、NHK連続テレビ小説「あんぱん」のヒロイン・のぶの強烈な愛国キャラに辟易する視聴者が出始めているようだ。【もっと読む】やなせたかしさん遺産を巡るナゾと驚きの金銭感覚…今田美桜主演のNHK朝ドラ「あんぱん」で注目今作は「アンパンマン」の原作者・やなせたかしとその妻・小松暢さんをモデルにし、のぶと崇が幼馴染という設定に変更されるなどの史実とは異なるドラマオリジナル作品だ。今田美桜