米大リーグ（MLB）・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督へのABEMA独占インタビュー企画『おはようロバーツ』が、2日朝に放送された。【写真複数】大谷翔平が若い…！長嶋茂雄さんとの2ショット前回に続き、レギュラーシーズン真っ只中のロバーツ監督の自宅でインタビュー。ロバーツ監督が大谷翔平の“投手”としての出場時期に言及し、「試合形式の練習では、翔平なら『制球力が課題』と言ったかもしれません。ですが、私の目で