石破総理大臣は、看板政策の地方創生を推進するため、出身地や趣味などで関わる居住地以外の自治体を登録する「ふるさと住民登録制度」の創設を表明しました。【映像】石破総理のコメント「地方移住の促進に向け、ふるさと住民登録制度を創設し、関係人口をいかした都市と地方の支え合いを進めていきます」（石破総理大臣）新たな制度は、継続的に地方と関わる「関係人口」を増やすため“第二の住民票”を交付するもので、東京