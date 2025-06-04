石破首相は４日午前、韓国で李（イ）在明（ジェミョン）大統領が就任したことを受け、首相官邸で記者団に「当選、就任をお祝い申し上げる。今年は日韓国交正常化６０年という節目の年でもあり、日韓の交流の更なる活発化をやっていきたい。日韓、日米韓の協力を活発化させたい」と述べた。新政権発足に伴い、「日韓首脳会談はなるべく早急に行う方がよい。シャトル外交の重要性は韓国がどのような政権であっても変わることはな