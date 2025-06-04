【ワシントン共同】米上院本会議は3日、国務省ナンバー3の政治担当次官にアリソン・フッカー氏を充てる人事案を賛成多数で承認した。フッカー氏は朝鮮半島専門家。かつて国家安全保障会議（NSC）アジア上級部長を務め、第1次トランプ政権で米朝首脳会談にも携わった。人事承認に向けた4月の上院外交委員会の公聴会では日米韓3カ国の協力を重視する考えを示した。「中国は世界中で国際秩序をつくり直そうとしている」と懸念も表