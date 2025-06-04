日本プロ麻雀連盟の女流プロ最高峰タイトル「女流桜花」への挑戦権を争う女流桜花Aリーグの第2節D卓が6月2日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、手塚紗掬が卓内トップを取った。【映像】日本プロ麻雀連盟の選手も多数参加する「Mリーグ」手塚は試合前の時点で、リーグ16人中最下位に沈んでいた。「降級ラインを抜け出します」と宣言してから臨むと1回戦から切れ味鋭い麻雀でトップ。2回戦でも勢いそのままにトップを取って2連