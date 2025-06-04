スーダンで支援物資を運ぶ世界食糧計画（WFP）のトラック＝2024年11月（ロイター＝共同）【カイロ共同】国連は3日、内戦が続くアフリカスーダン西部の北ダルフール州で2日、支援物資を搬送中だった国連のトラック15台の車列が攻撃を受け、5人が死亡したと発表した。誰が攻撃したのかは不明。国連は支援活動従事者への攻撃は国際法違反だと指摘し、早急な調査を要求した。国軍と準軍事組織、即応支援部隊（RSF）による内戦は2