天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、戦後80年の節目にあたり4日から2日間、激しい地上戦が行われた沖縄県を訪れ、戦没者を慰霊されます。天皇ご一家は、先ほど沖縄に向け皇居を出発されました。愛子さまが沖縄県を訪問されるのは初めてです。このあと、羽田空港から特別機で那覇空港に出発されます。