―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第534回をよろしくお願いします。◆ブランド品並の品質を実現する「無印良品」無印がまたやってくれました。ここ最近、無印アパレルのクオリティが半端ない！昨年、実験的ライン「MUJI Labo」のフルリニューアル、リブランディングがあり、そこからMUJI Laboのみ