セラレス・ジャパンと三井不動産は5月30日、セラレス本社および再生医療等製品のアジア開発・製造拠点を、柏の葉スマートシティで建設中の三井リンクラボ柏の葉2に、2027年に開設することを発表した。三井リンクラボ柏の葉2外観イメージパース三井不動産は、「三井リンクラボ」を通じたラボ&オフィスの提供や「ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン(LINK-J)」を通じたオープンイノベーションの仕組みづ