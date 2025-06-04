フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は４日、戦後の日本を象徴するスーパースターで、「ミスタープロ野球」と称された巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄（ながしま・しげお）さん＝報知新聞社客員＝が３日午前６時３９分、肺炎のため都内の病院で死去したことを伝えた。８９歳だった。スタジオには元巨人の角盈男さんが出演。角さんは、長嶋さんの第一次監督時代にストッパーとして活躍した伝説の